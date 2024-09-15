وتجمع اليوم عشرات المهاجرين على قمة تل في مدينة الفنيدق المطلة على سبتة، لكن الشرطة منعتهم من الاقتراب من الجيب.

وقالت السلطات المغربية إنها ألقت القبض على 60 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي لاستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي لتحريض المهاجرين على محاولة العبور الجماعي للحدود.

وانتشرت قوات الأمن المغربية بكثافة في الفنيدق منذ أمس الجمعة.

وقال رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان محمد بنعيسى: "يتعلق الأمر بأكبر إنزال أمني شهدته الفنيدق، كما تعمل السلطات بشكل استباقي عن طريق وضع سدود قضائية في الطرقات المؤدية لشمال المغرب".

وأضاف "تم نقل المئات من الراغبين في الهجرة السرية بعيدا عن الفنيدق".

وقال الناشط الحقوقي في الفنيدق، زكريا زروقي، إن قوات الأمن المغربية تحاول منع الهجرة كما تسير دوريات على الشاطئ لمنع المهاجرين من السباحة إلى سبتة.

وعزز المغرب وإسبانيا تعاونهما في التصدي للهجرة غير الشرعية منذ أن قاما بتسوية خلاف دبلوماسي منفصل في عام 2022.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية، منع المغرب في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية 45015 شخصا من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.