ودعا الجيش سكان الوزاني إلى التوجه نحو شمال منطقة الخيام قبل الساعة الرابعة من عصر الأحد.

وتقول منشورات الجيش الإسرائيلي إن حزب الله اللبناني يطلق الصواريخ من المنطقة التي دعا لإخلائها.

وتأتي هذه التطورات في خضم تصاعد المخاوف من نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله حليف إيران، بعد أشهر من تبادل الهجمات بشكل يومي.

والسبت أعلن حزب الله أن حربا شاملة مع إسرائيل ستؤدي إلى نزوح "مئات الآلاف الإضافية" من الإسرائيليين.

وأدى القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية منذ بدء حرب غزة، إلى نزوح عدد كبير من السكان على جانبي الحدود.

وجاء إعلان حزب الله بعدما ما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين، أن إسرائيل عازمة على استعادة الهدوء على الجبهة الشمالية، مشيرا إلى أن "هناك خيار اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى ترتيبات في شمال وجنوب" إسرائيل، مع حزب الله اللبناني وحركة حماس، و"خيار ثانٍ وهو التصعيد الذي سيؤدي إلى حرب".

وقال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطاب في بيروت: "ليست لدينا خطة للمبادرة في حرب لأننا لا نجدها ذات جدوى، لكن إذا شنت إسرائيل الحرب فسنواجهها بالحرب وستكون الخسائر ضخمة بالنسبة إلينا وإليهم أيضا".

وأضاف: "إذا كانوا يعتقدون أن هذه الحرب تعيد المئة ألف نازح" إلى شمال إسرائيل، "فمن الآن نبشركم: أعدوا العدة لاستقبال مئات الآلاف الإضافية من النازحين".