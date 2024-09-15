التغريدة التي نشرها عضو المكتب السياسي للجماعة المدعومة من إيران حزام الأسد، تسخر من الإسرائيليين بإشارة إلى هجوم بصاروخ بالستي، تقول إسرائيل إنه أطلق من اليمن صباح الأحد.

ولم تعلن جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم، الذي تقول إسرائيل إنه لم يسبب إصابات، وتؤكد أن الصاروخ البالستي سقط في منطقة مفتوحة قرب تل أبيب.

وقال الأسد على منصة "إكس": "سواء في ملاجئكم تحت الأرض أو خارجها، فمن الأفضل لكم أن تستمعوا باهتمام شديد بعد ظهر اليوم لما يقوله" عبد الملك الحوثي، ونشر صورة لزعيم الجماعة.

ماذا حدث؟