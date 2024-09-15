نشر مسؤول حوثي بارز تغريدة باللغة العبرية على منصة "إكس"، الأحد، قائلا إن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي سيلقي خطابا في وقت لاحق من اليوم ذاته.
التغريدة التي نشرها عضو المكتب السياسي للجماعة المدعومة من إيران حزام الأسد، تسخر من الإسرائيليين بإشارة إلى هجوم بصاروخ بالستي، تقول إسرائيل إنه أطلق من اليمن صباح الأحد.
ولم تعلن جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم، الذي تقول إسرائيل إنه لم يسبب إصابات، وتؤكد أن الصاروخ البالستي سقط في منطقة مفتوحة قرب تل أبيب.
وقال الأسد على منصة "إكس": "سواء في ملاجئكم تحت الأرض أو خارجها، فمن الأفضل لكم أن تستمعوا باهتمام شديد بعد ظهر اليوم لما يقوله" عبد الملك الحوثي، ونشر صورة لزعيم الجماعة.
ماذا حدث؟
- قال الجيش الإسرائيلي صباح الأحد إن صاروخ أرض أرض أطلق على وسط إسرائيل من اليمن، وسقط في منطقة غير مأهولة دون أن يتسبب في إصابات.
- قبل ذلك بلحظات، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل، مما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء في الملاجئ.
- قال الجيش: "متابعة للإنذارات قبل قليل. جرى رصد عبور صاروخ أرض أرض صوب وسط إسرائيل من جهة الشرق، وسقط في منطقة مفتوحة. لم ترد تقارير عن إصابات".
- سُمع دوي انفجارات عالية في أنحاء المنطقة قال الجيش إنها نتجت عن إطلاق صواريخ اعتراض، وأضاف أن توجيهات الحماية للسكان لم تتغير.
- ذكر شاهد من "رويترز" أن دخانا تصاعد من منطقة مفتوحة وسط إسرائيل، لكن لم يتضح بعد إن كانت نيران قد اندلعت بسبب الصاروخ أم حطام أنظمة الاعتراض.
- ومنذ أشهر تشن جماعة الحوثي هجمات تستهدف سفنا في منطقة البحر الأحمر وبحر العرب، وتقول إنها لها علاقة بإسرائيل، ردا على حرب غزة المستمرة منذ نحو عام.
- وفي يوليو الماضي أطلق الحوثيون في اليمن طائرة مسيّرة بعيدة المدى على تل أبيب، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.
- وفي أعقاب هذا الهجوم، شنت إسرائيل هجوما جويا كبيرا على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة اليمني، مما أدى إلى مقتل 3 على الأقل وإصابة 87.