وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ البالستي انطلق من اليمن وانفجر في منطقة قرب موديعين وسط إسرائيل.

وأشارت إلى أن مسار الصاروخ بلغ حوالي ألفي كيلومتر، والوقت المطلوب لصاروخ بالستي ليقطع مثل هذه المسافة هو حوالي 15 دقيقة.

وقال القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي تسفيكا تشايموفيتش، إن الصاروخ استغرق حوالي 13إلى 15 دقيقة للوصول إلى هدفه، وهو ما يعتبر "فترة طويلة جدا بالمقارنة مع تهديدات أخرى".

وأكد تشايموفيتش أن الصاروخ تم اكتشافه مبكرا وجرت محاولات لاعتراضه، لكن "النتائج غير واضحة حتى الآن".

إلا أن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن الصاروخ استغرق "وقتا طويلا جدا" للتعرف عليه واعتراضه بنجاح.

وأكدت القناة 12، أن الجيش الإسرائيلي يحقق في سبب الفشل باكتشاف الصاروخ قبل وصوله إلى وسط إسرائيل رغم المسافة البعيدة التي قطعها من اليمن.

وتم اكتشاف الصاروخ بواسطة أنظمة الرصد، لكن السؤال الذي طرحه الجيش الإسرائيلي هو "في أي مرحلة حدث ذلك؟، وما إذا كان الوقت قد فات بالفعل لإجراء اعتراض ناجح عندما يتعلق الأمر بصاروخ بالستي ثقيل بعيد المدى".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح الأحد، إطلاق صاروخ بالستي من اليمن على إسرائيل قرب تل أبيب.

وأكد الجيش أن صاروخ أرض أرض اخترق أجواء إسرائيل من جهة الشرق وسقط في منطقة مفتوحة ولم يسبب إصابات، لكنه أدى إلى اشتعال النيران.

وأطلقت إسرائيل عددا من الصواريخ الاعتراضية على الصاروخ، سواء من نظام حيتس أو من القبة الحديدية، كما تم إطلاق صواريخ اعتراضية على شظايا كبيرة، خوفا من التسبب في أضرار.