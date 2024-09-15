وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح الأحد، إطلاق صاروخ بالستي من اليمن على إسرائيل قرب تل أبيب.

وأكد الجيش أن صاروخ أرض أرض اخترق أجواء إسرائيل من جهة الشرق وسقط في منطقة مفتوحة ولم يسبب إصابات، لكنه أدى إلى اشتعال النيران.

وقال وزير الدفاع المعين في جماعة الحوثي محمد العاطفي ليل السبت: "إلى أعداء الأمة وثلاثي الشر أميركا وبريطانيا وإسرائيل. ما هو آت إليكم سيكون أشد وأقسى مما شهدتموه في الماضي".

وأضاف: "لأميركا وإسرائيل وبريطانيا. نعدكم بأن القوات المسلحة اليمنية (كما تطلق قوات الحوثي على نفسها) ستجعل من ردها كابوسا ينغص نومكم ويهدد أمنكم وليكن هذا تحذيرا لكم".

واستكمل مهددا: "الأيام المقبلة تحمل لكم مفاجآت لن تتوقعوها".

وختم: "سنرد بقبضة من حديد ولن نتسامح أو ننسى وسنجعل عدونا يندم على يوم اعتدائه علينا".

ومنذ أشهر تشن جماعة الحوثي هجمات تستهدف سفنا في منطقة البحر الأحمر وبحر العرب، وتقول إنها لها علاقة بإسرائيل، ردا على حرب غزة المستمرة منذ نحو عام.

وفي يوليو الماضي أطلق الحوثيون في اليمن طائرة مسيّرة بعيدة المدى على تل أبيب، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

وفي أعقاب هذا الهجوم، شنت إسرائيل هجوما جويا كبيرا على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة اليمني، مما أدى إلى مقتل 3 على الأقل وإصابة 87.