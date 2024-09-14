وقالت الوزارة في بيان إن 64 شخصا على الأقل قتلوا خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأشارت إلى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 95280 في القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

يأتي هذا فيما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، يوم السبت، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تؤوي نازحين شمال غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون بجروح خطيرة، في قصف طائرات إسرائيلية لمنطقة "أرض الشنطي" قرب مدرسة دار الأرقم شمال غرب مدينة غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية مرفقا لتعبئة الوقود غرب المدينة.

كما استهدفت إسرائيل بشكل متكرر المناطق الشرقية لعيادة وكالة "الأونروا" والمناطق المحاذية لشارع أبو جلال في مخيم المغازي وسط القطاع.

وتعثرت حتى الآن جميع المقترحات لوقف حرب غزة التي تقترب من إتمام عام، وتتبادل إسرائيل و"حماس" الاتهامات بإفشال المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وقد تسببت الحرب في دمار واسع النطاق وتشريد حوالي 90 بالمئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في كثير من الأحيان عدة مرات.