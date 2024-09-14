في هذا السياق قال رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري إن الفوضى والفراغ الأمني في الشرق الأوسط يضغطان على إيران لتعزيز قدراتها الأمنية.

وشدد باقري خلال تصريحات له من بكين على أن طهران ستواصل الرد على تهديدات إسرائيل والقوى الكبرى على حد تعبيره.

وقال رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيك، عماد أبشناس، لسكاي نيوز عربية: "إيران ستفعل كل ما بوسعها لتحمي نفسها، وعندما يكون هناك تهديد لها مثلا من أميركا، لأن أفضل حل بالنسبة لإيران هو إيجاد حلفاء لمواجهة التهديد الأميركي، وهو ما تفعله إيران".

أما الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات، الدكتور محمد عباس ناجي، فقال لسكاي نيوز عربية: "الميليشيات المسلحة في المنطقة ساعدت إيران، لكن المشكلة على الأرض هي أن كل الدول التي تحتضن الميليشيات تعاني من حالة فوضى بسبب التدخل الإيراني".

وأضاف: "الحكومات في هذه الدول تعاني مشاكل في فرض سيادتها على الميليشيات المدعومة من إيران، مما يعني المزيد من الفوضى المتزايدة، مثل الحال في العراق ولبنان".

وكشف أبشناس، أن الميليشيات الخارجية تساعد إيران في حل مشاكلها والتهديدات عليها، دون الاضطرار للمواجهة داخل إيران.

وقال أبشناس: "أميركا دخلت العراق وأفغانستان وكان الهدف محاصرة إيران، وإيران نجحت بمواجهة هذا الأمر بمحاربة التهديد الأميركي داخل العراق وداخل أفغانستان، دون أن يصل التهديد لداخل إيران".