وقال المتحدث: "استهدفنا خلال الأيام الماضية في لبنان أكثر من 140 موقعا، ضمنها معامل لصناعة الأسلحة ومستودعات ونقط مراقبة".

وأضاف: "قتلنا عددا من عناصر حزب الله ضمنهم قائد في قوة الرضوان".

وفيما يتعلق بالعمليات في سوريا، أوضح: "استهدفنا عددا من العناصر التي كانت تستعد لمهاجمة إسرائيل".

ونادرا ما يعلق الجيش الإسرائيلي على مزاعم تنفيذه عمليات في سوريا، ورفض التعليق على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أفاد بأن قوات خاصة إسرائيلية داهمت موقعا لتصنيع الأسلحة بالقرب من الحدود السورية اللبنانية الأحد.

كما لفت المتحدث إلى أن: "قوات كتيبة غولاني انتهت من تدريب يحاكي عمليات داخل أراضي العدو من بينها التقدم عبر طرقات جبلية".