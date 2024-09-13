وقال الحزب في بيان: "استهدفنا بالصواريخ موقع المرج وثكنة زبدين في مزارع شبعا وحققنا فيهما إصابات مباشرة".

وأوضح: "استهدفت المقاومة موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة دعما لقطاع غزة".

وتابع: "استهدفت المقاومة ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".

كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، مساء الخميس، بيانا كشف فيه عن عملياته العسكرية التي نفذها ضد أهداف تابعة لحزب الله في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي: "قصفت مقاتلات سلاح الجو، خلال الساعات الماضية، مبان عسكرية يستخدمها تنظيم حزب الله في مناطق عيترون ومرمين وشحين في جنوب لبنان".

ووفق البيان فقد "هاجمت الطائرات أيضا منصة إطلاق تابعة لتنظيم حزب الله في جنوب لبنان، والتي سبق أن استخدمت في عمليات إطلاق باتجاه أراضي إسرائيل".

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ويستهدف حزب الله بشكل رئيسي مواقع عسكرية إسرائيلية، في هجمات يشنّها من جنوب لبنان "دعما" لغزة و"إسنادا" لمقاومتها على حدّ قوله.

وترد إسرائيل باستهداف ما تصفه بأنه "بنى عسكرية" تابعة للحزب، إضافة إلى مقاتليه.