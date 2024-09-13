وشدد باقري، خلال تصريحات له من بكين، على أن طهران ستواصل الرد على تهديدات إسرائيل والقوى الكبرى على حد تعبيره.

ومنذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في 31 يوليو الماضي، تصاعدت التوترات في المنطقة بشكل غير مسبوق.

واستنفرت كل من إسرائيل وإيران عسكرياً، لاسيما أن اغتيال زعيم حماس أتى بعد ساعات قليلة من مقتل القيادي الرفيع في حزب الله فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب المدعوم إيرانيا.