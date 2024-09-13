وأعلن "حزب الله" اللبناني استهداف "القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا برشقة من ‏صواريخ الكاتيوشا".

وأكدت "يديعوت أحرونوت" اندلاع حريق كبير في غابة بيريا بعد إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد سماع صفارات الإنذار قبل قليل في منطقة صفد، تم رصد نحو 20 قذيفة انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأشار إلى أنه "تم اعتراض معظمها بنجاح، فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي قائلا: "تم تفعيل صفارات الإنذار من إطلاق الصواريخ والقذائف في البلدات المجاورة لصفد بسبب احتمال سقوط شظايا من الاعتراض".

واختتم بالقول: "تعمل خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية حاليا في منطقة بيريا لإخماد الحريق الذي اندلع بسبب سقوط مقذوف في المنطقة".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات الاعتراض للصواريخ التي أطلقت على الجليل الأعلى وصفد وبيريا.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل "حزب الله" وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ويستهدف "حزب الله" بشكل رئيسي مواقع عسكرية إسرائيلية، في هجمات يشنّها من جنوب لبنان "دعما" لغزة و"إسنادا" لمقاومتها على حدّ قوله.

وترد إسرائيل باستهداف ما تصفه بأنه "بنى عسكرية" تابعة للحزب، إضافة إلى مقاتليه.

وكشف "حزب الله" الخميس عن شنّه عددا من الهجمات على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل منها "بأسراب من الطائرات الانقضاضية".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد نحو "15 مقذوفا أطلقت من لبنان إلى الأراضي الاسرائيلية"، مضيفا أن بعضها "تم اعتراضه" من دون "الإبلاغ عن إصابات".

وأفاد كذلك عن اعتراض "هدف جوي مشبوه" وعن "سقوط عدة مسيرات محملة بالمتفجرات" في شمال إسرائيل.

وقتل شاب وطفل شقيقان الأربعاء بغارة إسرائيلية "على دراجة نارية في بلدة البياضة" في جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية، وكان حزب الله قد نعى أيضا اثنين من مقاتليه.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 622 شخصا على الأقل في لبنان، معظمهم مقاتلون في حزب الله و142 مدنيا على الأقل، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى بيانات رسمية ونعي "حزب الله" ومجموعات أخرى.

وفي الجانب الإسرائيلي والجولان، أعلنت السلطات مقتل 24 جنديا و26 مدنيا.