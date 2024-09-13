وقال الجيش الإسرائيلي: "قصفت مقاتلات سلاح الجو، خلال الساعات الماضية، مبان عسكرية يستخدمها تنظيم حزب الله في مناطق عيترون ومرمين وشحين في جنوب لبنان".

ووفق البيان فقد "هاجمت الطائرات أيضا منصة إطلاق تابعة لتنظيم حزب الله في جنوب لبنان، والتي سبق أن استخدمت في عمليات إطلاق باتجاه أراضي إسرائيل".

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ويستهدف حزب الله بشكل رئيسي مواقع عسكرية إسرائيلية، في هجمات يشنّها من جنوب لبنان "دعما" لغزة و"إسنادا" لمقاومتها على حدّ قوله.

وترد إسرائيل باستهداف ما تصفه بأنه "بنى عسكرية" تابعة للحزب، إضافة إلى مقاتليه.

وأعلن حزب الله الخميس شنّ عدد من الهجمات على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل منها "بأسراب من الطائرات الانقضاضية".

من جانبه، قال الجيش الاسرائيلي إنه رصد نحو "15 مقذوفا أطلقت من لبنان إلى الأراضي الاسرائيلية"، مضيفا أن بعضها "تم اعتراضه" من دون "الإبلاغ عن إصابات".

وأفاد كذلك عن اعتراض "هدف جوي مشبوه" وعن "سقوط عدة مسيرات محملة بالمتفجرات" في شمال إسرائيل.

وقتل شاب وطفل شقيقان الأربعاء بغارة إسرائيلية "على دراجة نارية في بلدة البياضة" في جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية، وكان حزب الله قد نعى أيضا اثنين من مقاتليه.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 622 شخصا على الأقل في لبنان، معظمهم مقاتلون في حزب الله و142 مدنيا على الأقل، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى بيانات رسمية ونعي حزب الله ومجموعات أخرى.

وفي الجانب الإسرائيلي والجولان، أعلنت السلطات مقتل 24 جنديا و26 مدنيا.