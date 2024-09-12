كما ذكرت الجماعة اللبنانية: "أحدثنا إصابات مباشرة في قصف صاروخي طال موقعي زبدين ‏‏في مزارع شبعا والرمثا في تلال كفرشوبا".

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا "موقع العباد ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

في المقابل، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية على سيارة في كفرجوز جنوبي لبنان أدت إلى مقتل 3 أشخاص من بينهم طفل، وإصابة 3 آخرين.

وأشارت مراسلة "سكاي نيوز عربية" إلى أن "قصفا فوسفوريا إسرائيليا استهدف أطراف بنت جبيل ومارون الراس"، مما تسبب في اندلاع حرائق، مضيفة أن إسرائيل استهدفت أيضا بلدة عيترون جنوبي لبنان.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت كشف، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية تقترب من إتمام مهمتها في قطاع غزة، وأن تركيزها سيتحول إلى الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان، حيث يتواصل تبادل إطلاق النار مع حزب الله.



وبدأ حزب الله إطلاق صواريخ على إسرائيل في الثامن من أكتوبر بعد هجوم حماس المباغت، ويتبادل الجانبان إطلاق النار منذ ذلك الحين، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الحدود.