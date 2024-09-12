وذكر الجيش في بيان أن الفرقة 162 قتلت حتى الآن أكثر من ألفين من حماس، ودمرت قرابة 13 كيلومترا من الأنفاق.

وأضاف البيان: "فككت قوات الفرقة لواء رفح التابع لمنظمة حماس".

وأشار إلى أنه القتال لا يزال مستمرا في حي تل السلطان، شمال غربي مدينة رفح.

وأوضح أنه "تم خلال هذه العملية القضاء على أكثر من 250 عنصرا منهم قائد كتيبة تل السلطان محمود حمدان، ومعظم عناصر التسلسل القيادي للكتيبة".

كما أفاد بتدمير "80 بالمئة من المسارات تحت الأرض التي تم العثور عليها بالقرب من وتحت محور فيلادلفيا".

ولفت إلى أن "قوات الهندسة التابعة للفرقة ووحدة يهلوم تواصل العثور على المسارات تحت الأرض والبنى التحتية في المنطقة وتدميرها".