وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية بـ"استشهاد 14 مواطنا على الأقل أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة عدد كبير بجروح متفاوتة، بعد استهداف طيران الاحتلال مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات".

وأضافت أن "هذه هي المرة الخامسة التي يستهدف طيران الاحتلال الحربي مدرسة الجاعوني، وكان آخرها في الرابع من يوليو الماضي، مما أدى لاستشهاد 16 شخصا تحول بعضهم إلى أشلاء، وإصابة نحو 50 آخرين معظمهم من النساء والأطفال".

وعمدت إسرائيل خلال الأشهر الماضية إلى قصف المدارس التي تؤوي نازحين في قطاع غزة، بزعم اختباء مقاتلي حركة حماس داخلها.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت وزارة الصحة في غزة إن 41084 فلسطينيا قتلوا وأصيب 95029، في الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكتوبر من العام الماضي.