وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة "إكس" اندلاع النيران في المنزل بعد تعرضه للتفجير.

وتأتي العملية فيما تواصل القوات الإسرائيلية هجوما موسعا شمالي الضفة الغربية المحتلة، قال الجيش إنها تستهدف جماعات مسلحة مدعومة من إيران.

وبالتزامن مع الحادث، قالت خدمات الطوارئ الفلسطينية إن 5 على الأقل قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة طوباس في الضفة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه انتشلت جثث القتلى الخمسة من موقع القصف ونقلتها إلى المستشفى.

وأكد الجيش الإسرائيلي الضربة، التي ذكر أنها استهدفت خلية مسلحة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، وقوع هجوم دهس بسيارة شرقي رام الله، مما أسفر عن إصابة إسرائيلي.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من العمليات في شمال الضفة الغربية، شملت مداهمات واسعة في مدن طوباس وجنين وطولكرم.

ووردت أنباء عن اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين، في حين تعرضت الشوارع والبنية التحتية في المدن الثلاث لأضرار جسيمة حيث جرفت القوات الإسرائيلية الطرق ودمرت البنى التحتية.

كما قالت السلطات الصحية الفلسطينية، الثلاثاء، إن رجلا وامرأة قتلا خلال اقتحام إسرائيلي لمدينة طولكرم.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة، مع تنفيذ القوات الإسرائيلية حملات مداهمة شبه يومية، واعتقال الآلاف، وتبادل إطلاق النار على نحو دوري بين القوات الإسرائيلية وملسحين فلسطينيين.

وذكرت السلطات الصحية الفلسطينية أن أكثر من 680 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ الهجوم الذي قادته حركة حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وفي الفترة ذاتها، قتل نحو 40 جنديا ومدنيا إسرائيليا في هجمات شنها فلسطينيون أو في اشتباكات مع مسلحين، وفقا لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.