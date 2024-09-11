ووفقا لنتائج أولية فإن حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان في الأردن فاز بما يصل إلى خُمس المقاعد، فيما استمرت هيمنة العشائر والأطراف الموالية للحكومة على البرلمان.

وأظهرت النتائج الرسمية الأولية أن نسبة المشاركة من الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 5.1 مليون ناخب في الأردن في الانتخابات، التي جرت، الثلاثاء، كانت منخفضة عند 32.25 بالمئة، بزيادة طفيفة عن نسبة 29 بالمئة في الانتخابات السابقة عام 2020.

ويقول المسؤولون الأردنيون إن إجراء الانتخابات عموما وسط استمرار الحرب في غزة والصراعات الإقليمية الأخرى يُظهر الاستقرار النسبي للبلد.

وتمثل الانتخابات مجرد خطوة في عملية التحول الديمقراطي التي أطلقها الملك عبد الله سعيا إلى عزل الأردن عن الصراعات على حدوده وتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية.