ووفقا لتحقيق أولي أجرته القوات الجوية الإسرائيلية، اتجهت طائرة "بلاك هوك يو إتش 60" من السرب 123 إلى رفح جنوبي قطاع غزة، تحمل فريقا طبيا لإجلاء جندي أصيب بجروح خطيرة خلال القتال في المنطقة.

وأثناء مرحلة الهبوط الأخيرة داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في رفح في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، اصطدمت المروحية بالأرض بدلا من الهبوط بشكل صحيح.

وحسب التحقيق، فإن المروحية "لم تصب بنيران العدو" في إشارة إلى مقاتلي حركة حماس، كما "وقع الحادث قبل لحظات من هبوطها المفترض، مما يعني أنها لم تسقط من ارتفاع كبير".

وأدى الحادث إلى مقتل جنديين وإصابة 7، منهم 4 في حالة خطيرة.

ولم يتضح بعد سبب سقوط المروحية، الذي وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "حادث".

وأمر قائد سلاح الجو تومر بار بإجراء تحقيق لتحديد سبب اصطدام المروحية بالأرض في المعسكر، بدلا من هبوطها بشكل صحيح.

وتستخدم مروحيات "بلاك هوك"، المعروفة في سلاح الجو الإسرائيلي باسم "يانشوف" أو "البومة" باللغة العبرية، في مهام النقل الروتينية وإنزال القوات وحملها أثناء العمليات العسكرية.

وفي خضم حرب غزة، اعتمد الجيش الإسرائيلي على المروحيات للإجلاء الطبي من داخل القطاع، حيث نقلت ما يقرب من ألفي جندي مصاب إلى المستشفيات في إسرائيل.