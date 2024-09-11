ونقلت "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إن صاروخين سقطا على مقربة من قوات أميركية متمركزة في معسكر النصر قرب مطار بغداد وسط تقارير عن حدوث أضرار مادية دون سقوط قتلى.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، أن حركة الطيران طبيعية بمطار بغداد الدولي ولم تتوقف لجميع الرحلات.

وقال الخفاجي نقلا عن مصدر أمني في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية، إنه "في الساعة 23 من يوم الثلاثاء سمع صوت انفجار داخل مطار بغداد الدولي في الجزء الذي يشغله مستشاري التحالف الدولي ولم يتسن للقوات الأمنية العراقية معرفة حقيقة ونوع الانفجار وأسبابه ولم تتبناه أي جهة".

وأضاف: "القطعات الأمنية والاستخبارية تعمل لمعرفة حيثيات الموضوع وستعرض الحقائق حال اكتمال الصورة "، مؤكدا ان "حركة الطيران المدني طبيعية ولم تتوقف لجميع الرحلات".