فقد قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق إن اتهام منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لحركة حماس بأنها غيّرت بعض شروطها بشأن وقف إطلاق النار لا أساس له من الصحة.

وأضاف عزت الرشق أن مزاعم كيربي بأن حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لوقف إطلاق النار، "تماهٍ فاضح مع الموقف الإسرائيلي".

وأشار القيادي في حركة حماس إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن العاجزة عن الضغط على نتنياهو، تعتبر أن إلقاء اللوم على حماس أقل كلفة في ظل الانتخابات الأميركية.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن "العالم يعرف أن نتنياهو هو من أضاف شروطاً ومطالب جديدة، وليست حماس".

وكان كيربي أكد، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة تحاول التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال كيربي إن حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا أن واشنطن ستواصل المحادثات وبذل كل الجهود للإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس.