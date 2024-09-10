وهذه الطائرة المسيرة هي التاسعة من نفس النوع التي يسقطها الحوثيون منذ انتشار القوات الأميركية والتحالف في منطقة البحر الأحمر ردا على استهداف الحوثيين للسفن المتجهة من وإلى الموانئ الإسرائيلية.

كما أنها الطائرة المسيرة الثانية من ذات الطراز التي يعلن الحوثيون إسقاطها في غضون 3 أيام.

فقد قال يحيى سريع، يوم السبت الماضي، إن الجماعة اليمنية أسقطت طائرة أميركية مسيرة من طراز "إم.كيو-9" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وأضاف في بيان في ذلك الحين أن "هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع والتي تنجح القوات المسلحة اليمنية في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".

من ناحيته، قال الجيش الأميركي أمس الأحد إنه دمر 3 مسيرات ومنظومتي صواريخ للحوثيين.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أنها دمرت ثلاث طائرات مسيرة ومنظومتي صواريخ تابعة لحركة الحوثي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.