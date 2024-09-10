وقال الدفاع المدني في غزة إن الغارات الإسرائيلية استهدفت تجمعا يشمل 20 خيمة على الأقل في منطقة مأهولة بالسكان.

وأوضح أن 65 مواطنا تم انتشالهم بين قتيل ومصاب في القصف الإسرائيلي على مواصي خان يونس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأنباء الأولية تتحدث عن القضاء على 15 عنصرا من حماس واحتمالية وجود مسؤولين كبار ضمنهم.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه بتوجيه من الشاباك وأمّان والقيادة الجنوبية، قامت طائرات سلاح الجو بمهاجمة عناصر قيادية من حماس كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة متنكر في المنطقة الإنسانية في خان يونس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قبل الهجوم، تم اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل فرصة إلحاق الضرر بالمدنيين.

وأوضح المتحدث باسم الجيش:"هذا مثال آخر على الاستخدام المنهجي من قبل المنظمات الإرهابية في قطاع غزة للسكان والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المجال الإنساني، لغرض تنفيذ أعمال إرهابية ضد دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي".