قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، الاثنين، إن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل تحقق في ملابسات مقتل مواطنة تركية أميركية في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، داعيا إياها إلى إتمام تحقيقها في سرعة وعلى نحو سليم.
وقال باتيل خلال إفادة صحفية: "نتوقع أن تكون هذه العملية شاملة وشفافة".
وقال مسؤولون فلسطينيون وأتراك إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المرأة التي كانت تشارك في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني.
وتوفيت المتضامنة الأجنبية، الجمعة الماضي، متأثرة بإصابتها الحرجة برصاص القوات الإسرائيلية الحي في الرأس في بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأعلن مدير مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي في نابلس فؤاد نافعة، وفاة المتضامنة الأميركية من أصول تركية أيسينور إزجي إيجي، البالغة من العمر 26 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في تقارير تفيد بأن مواطنةأجنبية "قُتلت نتيجة لإطلاق نار في المنطقة. تفاصيل الحادث والظروف التي أصيبت فيها قيد الفحص".