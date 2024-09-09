وتوفيت المتضامنة الأجنبية، الجمعة الماضي، متأثرة بإصابتها الحرجة برصاص القوات الإسرائيلية الحي في الرأس في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأعلن مدير مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي في نابلس فؤاد نافعة، وفاة المتضامنة الأميركية من أصول تركية أيسينور إزجي إيجي، البالغة من العمر 26 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في تقارير تفيد بأن مواطنةأجنبية "قُتلت نتيجة لإطلاق نار في المنطقة. تفاصيل الحادث والظروف التي أصيبت فيها قيد الفحص".