وذكرت المصادر أن الحافلة، التي كانت تنقل المسافرين على الطريق الرابط بين عدن وتعز، سقطت من منحدر جبلي في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج.

وانقلبت حافلة ركاب التي كانت تسير على الطريق السريع المطل على منطقة صخرية بمديرية المقاطرة عندما تعرضت لعطل ميكانيكي وسقطت بعدما فقد السائق السيطرة عليها.

وأفادت وكالة الأسوشيتد برس أن الحافلة كانت تقل 14 راكبا، مشيرة إلى أن شخصا واحدا فقط نجا، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

ويعتبر هذا الطريق، الذي يمر بين جبال شاهقة، من أكثر الطرق خطورة في اليمن، حيث يشهد حوادث يومية نتيجة لعدم صيانته وخلوه من مصدات حماية، بالإضافة إلى تحويل مسار شاحنات النقل الثقيل إليه، رغم عدم ملاءمته لهذا النوع من المركبات.

وتودي حوادث المرور بحياة الآلاف كل عام، وينجم معظمها عن السرعة أو الطرق السيئة أو سوء تطبيق قوانين المرور.

وقال مراقبون إن الحادث يسلط الضوء مجدداً على المخاطر الكبيرة المرتبطة بالممرات الجبلية الوعرة التي يضطر المسافرون لاستخدامها، في ظل استمرار الصراع المستمر منذ 10 سنوات في البلاد.