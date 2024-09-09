وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الحادث كان عملاً فردياً.

وأكدت الوزارة موقف الأردن الثابت في رفض وإدانة العنف واستهداف المدنيين، داعيةً إلى معالجة الأسباب والخطوات التصعيدية التي تؤدي إلى العنف.

وأشار السفير القضاة إلى أن الأردن مستمر في جهوده وتحركاته الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف التصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، وصولاً إلى تهدئة شاملة ووقف إطلاق النار. كما أكد ضرورة إطلاق جهد سياسي حقيقي يهدف إلى تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعاد القضاة التأكيد على موقف الأردن الداعي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وحذر من "تبعات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة على استقرار المنطقة".