وقالت وزارة الداخلية في المغرب، الأحد، إنها سجلت 11 وفاة، 7 في طاطا و2 في كل من تزنيت والراشيدية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن السيول تسببت في انهيار 40 مسكنا، منها 24 بشكل كلي، وتضرر 93 طريقا، وإلحاق تلفيات بشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.

وأوضح أن الأمطار المسجلة يومي السبت والأحد تمثل ما يناهز نصف مقدار التساقطات التي تعرفها المنطقة على مدار السنة، بل وتتجاوز أحيانا في بعض المناطق المقدار السنوي المعتاد.

وأضاف المتحدث أن السلطات المحلية وقوات الجيش والدرك والأمن الوطني والدفاع المدني، عملت على رفع التعبئة منذ اللحظات الأولى للأمطار، وتجنيد الموارد البشرية واللوجستية الضرورية لمواجهة الأزمة.

وذكر أن الجهود مستمرة لفك العزلة عن المناطق المتضررة، وإعادة تشغيل الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.