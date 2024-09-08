وأوضح المسؤولون أن ضربة جوية إسرائيلية على منزل في جباليا قتلت محمد مرسي نائب مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة وأربعة من أفراد عائلته.

الدفاع المدني الفلسطيني كشف في بيان أن "مقتل مرسي يرفع عدد أفراد الجهاز الذين قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى 83 فردا".

وفي السياق، ذكر سكان أن قوات إسرائيلية فجرت أيضا عدة منازل في حي الزيتون في مدينة غزة والواقع على بعد خمسة كيلومترات من منطقة جباليا.

وقالت فرق طبية إنها لم تتمكن من الاستجابة لنداءات بائسة من بعض السكان الذين قالوا إنهم محاصرون داخل منازلهم وبعضهم مصاب.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد سكان مدينة غزة والذي يعيش على بعد نحو كيلومتر واحد من حي الزيتون قوله: "طول الوقت بنسمع انفجارات مستمرة في حي الزيتون، ونعرف أنهم (الجيش الإسرائيلي) يدمرون البيوت هناك، ونحن لا ننام من صوت الانفجارات، صوت الدبابات العالي والطائرات المسيرة) التي لا تتوقف عن التحليق".