ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي عن عدينا قولها: "نتنياهو لا يريد صفقة.. نتنياهو كاذب، من يعرف معنى الحزن لا يتحدث بهذه الطريقة".

وأضافت: "هو (نتنياهو) والجيش لا يعرفون أي شيء عن أنفاق حماس في غزة"، مبرزة أنها عندما أُطلِق سراحها في صفقة نوفمبر، تم استدعاؤها من قبل محققة في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) طلبت منها شرح تفاصيل الأنفاق وكيفية تفرعها ومواقعها.

وأوضحت أن الأنفاق في قطاع غزة "متاهة ضخمة كبيرة وتمتد تحت الأرض في جميع أنحاء القطاع، والضغط العسكري لن يساعد في إعادة الأسرى".

وأكدت أن عناصر الشاباك طلبوا منها رسم الأنفاق في غزة، فأخبرتهم موشيه أنها ليست رسامة، مما أعطاها انطباعا على أنهم لا يعرفون شيئا عنها.

وكانت قناة "كان" الإخبارية ذكرت، الجمعة، نقلا عن مصادر عسكرية، أن الجيش الإسرائيلي سيغير تكتيكاته القتالية في أنفاق غزة في أعقاب مقتل الرهائن الست.

وبات الجيش أكثر قلقا من العمل داخل الأنفاق في ظل ارتفاع احتمالات قتل المحتجزين داخلها في حال الشعور بوجود عناصره بالنفق.