وقال نتنياهو: "هذا يوم صعب، مخرب كريه قتل بدم بارد 3 من مواطنينا في جسر اللنبي. أنا أرسل التعازي لعائلاتهم باسمي وباسم الحكومة".

وتابع: "نحن محاطون بالأيدولوجيا التي تمجد القتل والتي تقودها إيران ومحور الشر الإيراني. في الأيام الأخيرة قام مخربون بقتل 6 مخطوفين و3 رجال شرطة، القتلة لا يميزون بيننا هم يريدون قتلنا جميعا حتى آخرنا – يسار ويمين علمانيون ومتدينون يهودا وغير يهود".

ماذا حدث؟