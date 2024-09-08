علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، على عملية إطلاق النار عند معبر اللنبي التي راح ضحيتها 3 أفراد أمن إسرائيليين.
وقال نتنياهو: "هذا يوم صعب، مخرب كريه قتل بدم بارد 3 من مواطنينا في جسر اللنبي. أنا أرسل التعازي لعائلاتهم باسمي وباسم الحكومة".
وتابع: "نحن محاطون بالأيدولوجيا التي تمجد القتل والتي تقودها إيران ومحور الشر الإيراني. في الأيام الأخيرة قام مخربون بقتل 6 مخطوفين و3 رجال شرطة، القتلة لا يميزون بيننا هم يريدون قتلنا جميعا حتى آخرنا – يسار ويمين علمانيون ومتدينون يهودا وغير يهود".
ماذا حدث؟
- قتل 3 إسرائيليين، الأحد، بعد تعرضهما لإطلاق نار عند معبر بين الضفة الغربية والأردن، فيما تم تحييد منفذ العملية.
وقعت عملية إطلاق النار عند معبر اللنبي وفق التسمية الإسرائيلية أو معبر الكرامة وفق التسمية العربية.
- أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن عملية إطلاق النار جرت في قسم نقل البضائع في المعبر والمصابون من العمال في الموقع وقد يكونون من موظفي الأمن.
- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التحقيقات الأولية تفيد بأن سائق الشاحنة جاء من الأردن وكان بحوزته سلاح وعندما وصل إلى المعبر أطلق الرصاص على عدد من الإسرائيليين.