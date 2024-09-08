وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن كرويز اقتحم المسجد الأقصى رغم تحذير الأجهزة الأمنية له من احتمال توتير العلاقات مع الأردن وأدى صلوات يهودية فيه.

يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية مع الأردن إثر مقتل 3 إسرائيليين، الأحد، بعد تعرضهما لإطلاق نار عند معبر بين الضفة الغربية والأردن، فيما تم تحييد منفذ العملية.

ووقعت عملية إطلاق النار عند معبر اللنبي وفق التسمية الإسرائيلية أو معبر الكرامة وفق التسمية العربية.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن عملية إطلاق النار جرت في قسم نقل البضائع في المعبر والمصابون من العمال في الموقع وقد يكونون من موظفي الأمن.

والقتلي الثلاثة فهم موظفو أمن إسرائيليون يعملون في معبر اللنبي وهم في العقد الخامس من العمر.

وكشفت نجمة داوود الحمراء أنه تم تحييد المهاجم وإسعاف المصابين في موقع الحادث.

وذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية أغلقت معبر الكرامة وأعادت المسافرين الفلسطينيين المتجهين إلى الأردن.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التحقيقات الأولية تفيد بأن سائق الشاحنة جاء من الأردن وكان بحوزته سلاح وعندما وصل إلى المعبر أطلق الرصاص على عدد من الإسرائيليين.