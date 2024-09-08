أُغلق صباح الأحد معبر "الكرامة" (اللنبي) شرق مدينة أريحا في الضفة الغربية بعد مقتل 3 أفراد أمن إسرائيليين إثر إطلاق سائق أردني النار عليهم.
وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس متوقفة تماما حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله.
وفي السياق ذاته، شددت القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن القوات الإسرائيلية احتجزت عمالا وسائقين في المعبر دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة.
ماذا حدث؟
- قتل 3 إسرائيليين، الأحد، بعد تعرضهما لإطلاق نار عند معبر بين الضفة الغربية والأردن، فيما تم تحييد منفذ العملية.
- وقعت عملية إطلاق النار عند معبر اللنبي وفق التسمية الإسرائيلية أو معبر الكرامة وفق التسمية العربية.
- أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن عملية إطلاق النار جرت في قسم نقل البضائع في المعبر والمصابون من العمال في الموقع وقد يكونون من موظفي الأمن.
- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التحقيقات الأولية تفيد بأن سائق الشاحنة جاء من الأردن وكان بحوزته سلاح وعندما وصل إلى المعبر أطلق الرصاص على عدد من الإسرائيليين.