وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس متوقفة تماما حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله.

وفي السياق ذاته، شددت القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن القوات الإسرائيلية احتجزت عمالا وسائقين في المعبر دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة.

ماذا حدث؟