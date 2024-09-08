ووقعت عملية إطلاق النار عند معبر اللنبي وفق التسمية الإسرائيلية أو معبر الكرامة وفق التسمية العربية.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن عملية إطلاق النار جرت في قسم نقل البضائع في المعبر والمصابون من العمال في الموقع وقد يكونون من موظفي الأمن.

ما أن القتلي الثلاثة فهم موظفو أمن إسرائيليون يعملون في معبر اللنبي وهم في العقد الخامس من العمر.

وكشفت نجمة داوود الحمراء أنه تم تحييد المهاجم وإسعاف المصابين في موقع الحادث.

وذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية أغلقت معبر الكرامة وأعادت المسافرين الفلسطينيين المتجهين إلى الأردن.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التحقيقات الأولية تفيد بأن سائق الشاحنة جاء من الأردن وكان بحوزته سلاح وعندما وصل إلى المعبر أطلق الرصاص على عدد من الإسرائيليين.

وتشهد الضفة الغربية فصولا من التصعيد حيث يشن مستوطنون هجمات على مناطق الفلسطينيين فيما أعلنت إسرائيل منذ أيام شن عملية عسكرية تعد الأوسع منذ عملية "السور الواقي" في 2002، وتقول إسرائيل إنها تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس، حيث تنشط مروحيات ومقاتلات وقوات كبيرة.