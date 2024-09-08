وأوضح سموتريش، في مقابلة مع "القناة 12" العبرية، أن "الصفقة مع حماس ليست جيدة لإسرائيل ولا للأمن، ولن تعيد جميع الأسرى"، مطالباً بإنهاء الحرب بالقضاء على حماس للتمكن من التركيز على الشمال وإيران.

وفي لقاء سابق مع هيئة البث الإسرائيلية، أشار سموتريش، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير إضافي في وزارة الدفاع، إلى ضرورة "شن حرب قصيرة وليست طويلة كما في غزة"، موضحاً أن الهدف هو توجيه "ضربة قاتلة للبنان" من شأنها أن تستغرق 30 عاماً للتعافي منها، حسب تعبيره.

وتابع سموتريش، في تصريحات اعتبرها البعض متطرفة، أنه "يجب على إسرائيل خوض حرب في الشمال وإقامة شريط أمني على الجانب اللبناني من الحدود".

وتتبادل إسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي مع حزب الله في لبنان، منذ هجوم 7 أكتوبر.