وقال أرغمان، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على البقاء في محور فيلادلفيا للحفاظ على حكومته.

وشدد على أن إسرائيل ليست مؤهلة لخوض حروب طويلة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن الحرب كان يجب إنهائها من مدة طويلة.

أرغمان قال إن إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا يهدف إلى الحفاظ على حكومته فقط، وليس الأمن الإسرائيلي.

واعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد الحفاظ على محور فيلاديلفيا لأنه ضروري لما وصفه بمحور بيبي (نتنياهو) – بن غفير (وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير)- سموتريتش (وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش).

وأكد أن أرواح المختطفين أهم من أي شيء ويجب إعادتهم حتى لو مقابل دفع ثمن مؤلم حتى لا يحدث صدع بالمجتمع الإسرائيلي، مبرزا أهمية وقف القتال في غزة وإنهاء الحرب.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية لتل أبيب هي مع طهران، وكذلك الغليان في الضفة الغربية مع الحاجة لتحييد حزب الله في لبنان.