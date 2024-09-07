ويتنافس في هذا الاستحقاق 3 مرشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة أحصت 24.351.551 مسجل من بينهم 23.486.061 ناخب داخل البلاد موزعين على 47 بالمئة نساء و53 بالمئة رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 بالمائة.

وبالنسبة للمقيمين في الخارج، فقد انطلقت عملية التصويت، الإثنين الماضي، بهيئة ناخبة للجالية الوطنية بالخارج تضم 865.490 ناخب (45 بالمئة نساء و55 بالمئة رجال)، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، 15.43 بالمئة.

وتؤطر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الهيئة الناخبة في الخارج عبر117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، و22 بالدول العربية، و21 بالدول الإفريقية، و26 بكل من آسيا وأميركا.

كما انطلقت الأربعاء المنصرم عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة الخاصة بالسكان البدو الرحل والقاطنين بالمناطق النائية بولايات جنوب الجزائر.

وتخص هذه العملية 116064 ناخب مسجل عبر 134 مكتبا بـ51 بلدية موزعة على 16 ولاية، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.