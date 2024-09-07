وقالت الخارجية المصرية في بيان: "أدان السفير أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، قتل القوات الإسرائيلية للناشطة من أصول تركية أيسينور إيجي جنوب نابلس، في حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. وتقدم بخالص العزاء لحكومة وشعب دولة تركيا الشقيقة".

وأضاف البيان أن "تلك الجريمة تعد مثالا جديدا على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في حق المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين معهم، تضاف إلى ما يلاقونه من كافة أشكال العنف والاستهتار بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان البيت الأبيض قد قال إنه منزعج للغاية من وفاة إيجي، ودعا إسرائيل إلى التحقيق في الواقعة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية إن إيجي أصيبت برصاصة في رأسها واتهمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتسبب في وفاتها.

ووصفها مسؤولون فلسطينيون بأنها ناشطة تبلغ من العمر 26 عاما من سياتل تحمل الجنسيتين الأميركية والتركية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على رجل وصفه بأنه "محرّض رئيسي" شكل تهديدا من خلال رشق الجنود بالحجارة.

وأوضح أنه يحقق في تقارير تفيد بأن أجنبية "قتلت نتيجة إطلاق نار في المنطقة. تفاصيل الواقعة والظروف التي أصيبت فيها قيد المراجعة".

ولم يصدر عن مكتب نتنياهو أي تعليق على الواقعة حتى الآن.

وقال فؤاد نافعة مدير مستشفى رفيديا في نابلس لرويترز: "وصلت المتضامنة الأميركية إلى المستشفى في حالة حرجة جدا مصابة بالرأس. حاولنا إجراء عملية إنعاش لها ولكن مع كل أسف تم الإعلان عن وفاتها".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الواقعة حدثت أثناء مسيرة احتجاجية للناشطين في بلدة بيتا القريبة من مدينة نابلس والتي شهدت هجمات متكررة من المستوطنين.

أبرز ردود الأفعال على مقتل إيجي

- أكد شون سافيت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان بأن واشنطن "منزعجة للغاية من الوفاة المأساوية لمواطنة أميركية" في الضفة الغربية يوم الجمعة.

- أوضح سافيت أنه "تواصلنا مع حكومة إسرائيل لطلب مزيد من المعلومات والمطالبة بإجراء تحقيق في الواقعة".

- السيناتور الأميركي الديمقراطي كريس فان هولن قال إن إيجي هي ثالث شخص يحمل الجنسية الأميركية يقتل في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، مضيفا أن إدارة الرئيس جو بايدن "لم تبذل جهودا كافية لتحقيق العدالة والمساءلة نيابة عنهم، إذا لم تسع حكومة نتنياهو إلى تحقيق العدالة للأميركيين، فيتعين على وزارة العدل الأميركية القيام بذلك".

- ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقتل إيجي وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن تركيا "ستواصل العمل في كل منصة لوقف سياسة الاحتلال والإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل".