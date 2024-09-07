وتعليقا على القصف، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة على إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس. وكان مركز القيادة والسيطرة مدمجا داخل مجمع كان يستخدم سابقا كمدرسة (حليمة السعدية) في شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان: "استخدم إرهابيو حماس مركز القيادة والسيطرة للتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وتابع: "قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية والاستخبارات الإضافية".

وكان مسعفون قد قالوا إن 27 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارات شنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يوم الجمعة.

وبعد مرور أحد عشر شهرا على اندلاع الحرب، فشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بالتسبب في إفشال جهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة.

واندلعت أحدث حلقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في السابع من أكتوبر بعد أن شن مسلحون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن حملة إسرائيل على القطاع منذ ذلك الحين حصدت أرواح أكثر من 40800 فلسطيني.