وأوضحت المصادر أن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف بحلول سبتمبر من عام 2025، والبقية بحلول نهاية العام 2026.

وينتظر الاتفاق موافقة قيادة البلدين وتحديد موعد للإعلان عنه.

وقال مسؤول أميركي كبير "توصلنا إلى اتفاق، وحاليا يتعلق الأمر فقط بموعد الإعلان عنه".

ويستضيف العراق 2500 جندي أميركي رغم وجود فصائل مسلحة موالية لإيران في البلاد.

وكان العراق قد بدأ في يناير الماضي محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف، وقالت بغداد إنها مستعدة لإبرام اتفاقيات أمنية ثنائية مع الدول الأعضاء الفردية.

وفي أواخر يوليو، زار وفد عراقي بقيادة وزير الدفاع ثابت العباسي واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.