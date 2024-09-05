وأشاد مقال مجلة "تايم" بنظرة الشيخ طحنون المستقبلية ومساهمته في نقل دولة الإمارات كي تصبح مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي.

وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإدراج اسم الشيخ طحنون بن زايد، ضمن القائمة السنوية.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "في عالم متغير.. تشكل فيه التقنيات والتكنولوجيا الاقتصاد العالمي المستقبلي.. وفي قلب هذه التقنيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. أصدرت مجلة التايم قائمتها السنوية لأهم 100 شخصية في هذا المجال.. وضمن قائمة الذين يشكلون مستقبل هذه التقنية عالميا The Shapers.. نرى اسم أخي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.. الذي يقود عدة مؤسسات وشركات وشراكات وبرامج عالمية للمساهمة في تشكيل مستقبل هذا القطاع ليس محليا بل عالميا.. وبالتالي المساهمة في تحديد شكل اقتصاد العالم المستقبلي".

كما أدرجت قائمة مجلة "تايم" لأهم 100 شخصية مؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي، اسم الإماراتي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، ضمن القائمة السنوية.

وقال الشيخ محمد بن راشد على منصة "إكس": "ضمن القائمة أيضا أحد أعضاء الفريق الوطني في هذا القطاع فيصل البناي وذلك ضمن مسؤولي الشركات الرائدة عالميا في هذا المجال".

وشدد نائب رئيس الدولة: "الوطن يفخر بكم.. ويراهن على ما راهنتم عليه.. والمستقبل يُبنى بكم ومعكم. وقادم أجيالنا بكم أجمل بإذن الله".

وقامت شركة G24، وهي شركة إماراتية رائدة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بتوجيه التهنئة إلى رئيس مجلس إدارتها، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بعد أن اختارته مجلة التايم ضمن قائمة أهم 100 شخصية في الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن G24 هي شركة رائدة عالمياً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين المستقبل وتحقيق تقدم ملحوظ.