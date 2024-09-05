ويأتي ذلك غداة مقتل 3 أشخاص هم أب وابناه البالغان 14 و18 عاما حين استهدفت مسيّرة مركبتهم في قضاء دوكان في المحافظة نفسها، وفق العضو في منظمة "فرق صانعي السلام المجتمعي" كمران عثمان.

وتؤكد أنقرة بين الحين والآخر قصفها للأراضي العراقية حيث تنفذ بانتظام عمليات برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".

وقال عثمان أنور قائم قام قضاء جوراتا هاجمت طائرة مسيّرة شاحنة +بيك أب+ (...) ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم طفل" في قرية هرميلة في قضاء جوراتا في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وأشار إلى أن "سائق السيارة فقط تمّ التعرف عليه، وهو مواطن عادي فلّاح" من المنطقة وكان معه "طفل أو طفلة وضحية ثالثة لم يتم التعرف على هويتَيهما" بسبب الحروق التي غطت جسديهما.

وفي منتصف أغسطس، وقعت تركيا والعراق اتفاقية تعاون عسكري تنص على إنشاء مراكز قيادة وتدريب مشتركة كجزء من الحرب ضد حزب العمال الكردستاني.