واستمرت فعاليات المنتدى الدولي والذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في دورته الحالية يومي الرابع والخامس من سيبتمبر ، وجاء تحت شعار "حكومات مرنة.. اتصال مبتكر".

واستضاف المنتدى عددا من الوزراء والمختصين في العمل الحكومي من مختلف دول العالم، لاستشراف دور التواصل في حكومات المستقبل.

حضور بارز للذكاء الاصطناعي

وللذكاء الاصطناعي نصيب نصيب كبير، إذ خصصت له جلسات عديدة، لتعزيزه مفاهيمه لعمل الحكومات المستقبلية وغرسه في الأجيال القادمة.

وأقيمت على هامش المنتدى العديد من الفعاليات والجلسات لمؤسسات علمية واعلامية مختصة في مجال العمل الحكومي.

وتطرق المتحدثون في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الحالية إلى استشراف مستقبل العمل الحكومي ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيزه.

ويعتبر المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إحدى المبادرات التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بشكل سنوي، حيث انطلقت أعمال دورته الأولى عام 2012.

ويعد التجمع الأكبر في المنطقة لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي، حيث يحرص على ضرورة بلورة منصة موثوقة للتحاور ومناقشة أفضل الأساليب المتبعة في الاتصال الحكومي في العالم، وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي وأساليب الاتصال بين الحكومات والجمهور.

ويسعى المنتدى إلى بناء منظومة فكرية جديدة في هذا المجال بما يفيد المؤسسات الحكومية والعاملين في قطاع الاتصال، ليس في دولة الإمارات والمنطقة العربية فحسب، وإنما في العالم أجمع.