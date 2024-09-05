وأوقف القضاء اللبناني، الثلاثاء، رياض سلامة (74 عاما)، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال.

وكانت هذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023.

وكان رياض سلامة محافظا لمصرف لبنان لمدة 30 عاما، لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.