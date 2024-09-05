ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ، قوله إن الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يجري زيارة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع قطاع غزة.

وتفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، حيث بدأت الجولة بالمرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البري.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي الحفاظ على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وأن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلا ًبعد جيل.

واستمع خليفة إلى شرح مفصل تضمن أسلوب العمل والتنسيق بين كافة التخصصات بما يحقق السيطرة الكاملة على خط الحدود الدولية على مدار 24 ساعة.

وتأتي هذه الزيارة بعد الجدل الذي أثاره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال تصريحاته بشأن محور فيلادلفيا والزج باسم مصر في مسألة تهريب السلاح لحركة حماس.

وكان نتنياهو قال، الاثنين الماضي، إن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.

من ناحيتها، ردت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الثلاثاء، معربة عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدت مصر على رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.