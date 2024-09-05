وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقم الإسعاف انتشلت 5 قتلى من المركبة المقصوفة، فيما تجري عمليات إنعاش لمصاب سادس.

ويأتي هذا القصف تزامنا مع استمرار عملية اقتحام تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "طائرات سلاح الجو قصفت خلية إرهابية أطلقت النار على الجنود في منطقة الفارعة في الأغوار الشمالية".

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات إسرائيلية، الليلة، مخيم الفارعة جنوب طوباس، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليه.

وأفادت مراسلتنا بأن القوات اقتحمت الفارعة بعدد من الدوريات وناقلات الجند برفقة جرافة مجنزرة (D9)من حاجز الحمرا العسكري، حيث تتواجد آليات الاحتلال في الشارع الرئيس وفي أحياء مخيم الفارعة، وسط تعزيزات إضافية على حاجز الحمرا، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات وسمع اطلاق نار ودوي انفجارات.

كما انتشر جنود المشاة في عدة مناطق من المخيم، وشرعوا بمداهمة عدة منازل.