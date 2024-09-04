وسبق أن أكدت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينيرغارد، أن سلطات بلادها قد تلجأ إلى ترحيل الأشخاص المتعاطفين مع حركة حماس في المستقبل من أراضيها.

وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت بعد 4 أيام من هجوم حماس أنها "ترى أن حماس يجب تصنيفها منظمة إرهابية"، وشكلت بعدها "فريق عمل حول الشرق الأدنى" ليكون مسؤولا عن دراسة خيارات تصنيف التنظيم إرهابيا.

وصنفت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودولًا أخرى، حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، كجماعة إرهابية قبل أحداث السابع من أكتوبر.