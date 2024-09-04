وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استقبال الرئيس المصري لدى وصوله إلى المطار.

,كتب الرئيس المصري على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي: "أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع فخامة الرئيس ’رجب طيب أردوغان‘، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس "مصطفى كمال أتاتورك".

وأضاف السيسي: "لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين".

ومن المقرر أن يجري السيسي ونظيره التركي أردوغان، جلسة مباحثات ثنائية تتبعها جلسة موسعة بين وفدي البلدين.

كما يعقد خلال الزيارة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بمشاركة رئيسَي البلدين، والذي أعيد تشكيله وفقا للإعلان المشترك الموقّع خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى القاهرة في 14 فبراير 2024.

وسيتم خلال اجتماع المجلس مراجعة جميع جوانب العلاقات التركية المصرية، ومناقشة الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

كما سيجرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، بخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما سيتم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات متعددة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.