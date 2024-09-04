وقالت الوزارة في بيان الأربعاء، إنها أحصت خلال الساعات الـ24 الماضية "42 شهيدا و107 إصابات" وصلوا إلى المستشفيات، لافتة الى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 94398 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

اعتقالات في الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان إن 30 فلسطينيا اعتقلتهم إسرائيل الليلة الماضية وفجر الأربعاء، مع استمرار عملياتها العسكرية شمال الضفة الغربية.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك "واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال في الضفة بوتيرة غير مسبوقة".

وأوضحت المؤسستان في بيانهما المشترك أنه "منذ إعلان الاحتلال الحملة العسكرية الأخيرة في الضفة اعتقل أكثر من 180 مواطنا، وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات في ضوء استمرار العملية العسكرية في جنين وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل عشرات الفلسطينيين خلال الأيام الماضية في إطار حملته العسكرية في شمال الضفة الغربية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير "رافق حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في عدة بلدات ومخيمات، كما جرى صباح اليوم في مخيم الجلزون وبلدة بيت سوريك والمناطق التي تواصل فيها قوات الاحتلال العملية العسكرية".

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضفة بما فيها القدس منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويبلغ عدد المعتقلات المعلومة هوايتهن 93 معتقلة، بينهم امرأة حامل.

أما عدد الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية فبلغ أكثر من 250 طفلا.