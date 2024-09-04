وقد ألقت الشرطة التونسية القبض على زمال فجر الاثنين بتهمة تزوير تزكيات شعبية.

ويعتبر زمال أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس الحالي قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.

وقال عضو بحملة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لـ"رويترز" إن القبض على زمال تم قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وأضاف مهدي عبد الجواد عضو الحملة أن الشرطة التونسية اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرا أن "الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات".