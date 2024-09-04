وفي الفيديو، الذي مدته 28 ثانية ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت حماس إنه "إذا استمر العدوان الإسرائيلي سيبقى مصير الأسرى مجهولا".

وأشارت حماس إلى أن المحتجزين في غزة يقتلون جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، وأوضحت "إن كل يوم يستمر فيه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو في الحكم قد يعني تابوتا جديدا".

وختمت الفيديو، الذي جاء بثلاث لغات، العربية والعبرية والإنجليزية، موجهة كلمتها للشعب الإسرائيلي وقالت "القرار لكم".

وكانت حماس أصدرت فيديو لعدد من المحتجزين لديها الذين قتلوا أثناء عملية تحرير نفذها الجيش الإسرائيلي، فيما زعمت إسرائيل أنه تم قتلهم على أيدي حماس.

ويوم الاثنين الماضي، قالت حماس إن الحركة أصدرت منذ يونيو، تعليمات جديدة لحراس المحتجزين لديها بشأن كيفية التعامل معهم في حال اقتراب قوات إسرائيلية من مواقع احتجازهم في غزة.

ولم يقدم المتحدث باسم الجناح العسكري للحركة، أبو عبيدة، تفاصيل عن هذه التعليمات، وقال إن الحركة تحمل إسرائيل المسؤولية عن مقتل المحتجزين.

وذكر أن "نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسئولية الكاملة عن مقتل الأسرى، بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوة على تعمده مقتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر".