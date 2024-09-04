وأفاد مصدر أمني، الثلاثاء، تسجيل أكثر من 25 حالة إصابة، في محاولة للقوات الأمنية لفض تظاهرات ذوي المهن الطبية والصحية وسط العاصمة بغداد.

وأفادت تقارير صحفية وشهود عيان بأن خريجي المجموعة الطبية تجمهروا بأعداد كبيرة وانطلقوا من منطقة العلاوي وسط بغداد باتجاه "المنطقة الخضراء" للمطالبة بالتعيين، لكن قوات "مكافحة الشغب" حالت دون تقدمهم أكثر وباشرت بتفريقهم لدى وصولهم حديقة الشوّاف.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن الإصابات تنوعت نتيجة الضرب ورش الماء لتفريق المتظاهرين، من قبل قوات مكافحة الشغب بمحيط حديقة "الشوّاف" وسط بغداد.

سبب الأزمة

خرج المئات من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، صباح الثلاثاء، في تظاهرات كبيرة في بغداد مطالبين بتوفير تعيينات لهم.

وارتفعت نسبة البطالة بين خريجي المهن الطبية في العراق، في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى لسخط الخريجين.

وكانت نقابة ذوي المهن الصحية، قد أعلنت الإثنين، موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تعيين جميع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية لعام 2023.

وقالت النقابة في بيان إنه "بعد أن صدحت حناجر المظلومين، وسالت دمائهم الزكية من أجل المطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون، جاء الإنصاف من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعيين جميع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية لعام 2023 موجها وزارة المالية لمفاتحة مجلس الوزراء بالموافقة على إضافة التخصيصات المالية اللازمة لسد النقص في الدرجات الوظيفية".

إلى ذلك، تصدر وسم #مجزرة-الشواف في العراق، حيث تناقل ناشطون على مواقع الاجتماعي قمع القوات الأمنية للمتظاهرين، فيما طالبوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل.

وكان المئات من خريجي المجموعة الطبية خرجوا، صباح الثلاثاء، بتظاهرة كبيرة قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، للمطالبة بتوظيفهم ضمن التدرج الطبي دون استثناء.

يشار إلى أن المئات من خريجي المجموعة الطبية تظاهروا في 11 أغسطس الماضي، أمام وزارة الصحة بالعاصمة بغداد كما جرت اشتباكات بينهم وبين قوات مكافحة الشغب وأسفرت عن سقوط عدد من الإصابات من صفوف المتظاهرين.